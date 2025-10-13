Juventus l’infortunio di Bremer è un fulmine a ciel sereno | preoccupano i tempi
La Juventus deve affrontare una nuova emergenza: l’infortunio di Bremer è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ora i tempi preoccupano. Bremer è stato fuori contro il Villarreal e contro il Milan per un problema al ginocchio e oggi, lunedì 13 ottobre, è arrivato come una vera e propria doccia fredda un comunicato inaspettato. Il difensore sarà costretto ad operarsi: di seguito una stima sui possibili tempi di recupero. Juventus, il comunicato su Bremer è netto ma quanto tempo starà fuori? Le ultime. Come comunicato dalla Juventus: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: juventus - infortunio
Infortunio Mbappé, Real Madrid in ansia: il francese esce dolorante contro il Villarreal. Le sue condizioni a più di due settimane dal match con la Juventus
Infortunio Milik: incidente fortuito in palestra, 7 giorni di prognosi per l’attaccante polacco. Cosa è successo in allenamento con la Juventus
Juventus, UFFICIALE: nuovo infortunio per Milik
#Juventus, altro infortunio al ginocchio per #Bremer: il comunicato #ASRoma - X Vai su X
La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio di Gleison Bremer - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Bremer: “Orgoglioso di essere vice capitano, siamo sulla strada giusta” - A quasi un anno dal grave infortunio riportato nella sfida di Champions League contro il Lipsia, con la rottura del legamento crociato, Bremer è tornato a parlare dell’episodio. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Verso Juventus-Parma, Tudor: "Sensazioni positive, Bremer gioca. Voglio vedere solidità" - Torna il campionato e in casa Juventus è la vigilia della sfida al Parma di Cuesta. Come scrive sportmediaset.mediaset.it