Juventus la cura nazionali non incide per David Vlahovic e Openda

Il periodo no dell’attacco bianconero. I tre attaccanti della Juventus continuano il loro periodo no in termini realizzativi anche con le rispettive Nazionali: Tudor si aspetta una risposta sul campo. Tudor contava nella pausa nazionali per ritrovare gol e fiducia nei suoi attaccanti, come riporta anche GOAL.COM. Ma le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la cura nazionali non incide per David, Vlahovic e Openda

In questa notizia si parla di: juventus - cura

Walti Juventus Women, l’allenatrice dell’Arsenal la saluta: «Si prende cura di tutti e di tutto, sarà una perdita per la squadra. Offriva leadership e…»

Serbia-Albania 0-1 Canada-Australia 0-1 Belgio-Macedonia del Nord 0-0 La "cura" delle nazionali non funziona per i centravanti della Juventus: zero goal in tre nel weekend per Vlahovic, David e Openda Vai su Facebook

Il ritorno di #Allegri allo Stadium, il pensiero di Gatti dopo la parata di Maignan e l’errore dal dischetto di #Pulisic ? La BordoCam di @DAZN_IT a cura di @DavideBernardi6 sulla prima parte di #Juventus-#Milan - X Vai su X

La "cura" Nazionali non funziona: David, Openda e Vlahovic a secco anche con Canada, Belgio e Serbia - I tre attaccanti della Juventus continuano il loro periodo no in termini realizzativi anche con le rispettive Nazionali: Tudor si aspetta una risposta sul campo. Riporta msn.com

Ritrovare Yildiz e Bremer per tornare a vincere: Tudor li aspetta, sono gli indispensabili della Juventus - Ecco, Yildiz e Bremer, sono loro i pilastri della Juventus e coloro a cui Igor Tudor non può rinunciare. Si legge su msn.com