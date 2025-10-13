Juventus incognita attaccanti per Tudor | il tecnico si attende una cosa da loro

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo impegno internazionale non ha portato i sospirati sorrisi per i bomber della Juventus, che continuano il loro preoccupante digiuno anche con le rispettive Nazionali. La svolta tanto attesa non è arrivata: David, Vlahovic e Openda, le punte su cui Igor Tudor punta per l’attacco bianconero, sono avvitati in una crisi realizzativa che si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus incognita attaccanti per tudor il tecnico si attende una cosa da loro

© Calcionews24.com - Juventus, incognita attaccanti per Tudor: il tecnico si attende una cosa da loro

In questa notizia si parla di: juventus - incognita

Mercato Juventus: L’Uscita di Nico Gonzalez e l’Incognita Vlahovic

juventus incognita attaccanti tudorJuventus, l'attacco così non va: numeri (bassi) e possibili soluzioni. Tudor tra scelta di un titolare certo e cambio modulo per ritrovare il gol - In casa Juventus mancano i gol degli attaccanti e, con essi, i tre punti: i pareggi consecutivi sono arrivati a 5 e il gol delle punte è ormai raro. Scrive eurosport.it

juventus incognita attaccanti tudorCentrocampo Juventus 2025: gerarchie, titolari e incognite nella mediana di Tudor - Centrocampo Juventus 2025: gerarchie, titolari e incognite nella mediana di Tudor, ne parla Corsport. Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Incognita Attaccanti Tudor