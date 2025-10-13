Juventus incognita attaccanti per Tudor | il tecnico si attende una cosa da loro

Il primo impegno internazionale non ha portato i sospirati sorrisi per i bomber della Juventus, che continuano il loro preoccupante digiuno anche con le rispettive Nazionali. La svolta tanto attesa non è arrivata: David, Vlahovic e Openda, le punte su cui Igor Tudor punta per l'attacco bianconero, sono avvitati in una crisi realizzativa che si .

Mercato Juventus: L’Uscita di Nico Gonzalez e l’Incognita Vlahovic

Juventus, l'attacco così non va: numeri (bassi) e possibili soluzioni. Tudor tra scelta di un titolare certo e cambio modulo per ritrovare il gol - In casa Juventus mancano i gol degli attaccanti e, con essi, i tre punti: i pareggi consecutivi sono arrivati a 5 e il gol delle punte è ormai raro.

Centrocampo Juventus 2025: gerarchie, titolari e incognite nella mediana di Tudor