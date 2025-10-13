La richiesta dei club bianconero è assolutamente folle per il gioiello che alla Continassa sognano da tempo Hanno fatto rumore, oltre che piacere, le parole di Sandro Tonali che in un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale ha parlato del suo eventuale ritorno in Italia. “Difficile rispondere, ma dico sempre a tutti che tornerei. Magari non adesso perché ho trovato la mia linea, ma non chiudo mai la porta al mio rientro in Serie A perché è il mio paese e il mio campionato, che sta diventando sempre più bello. La Serie A ogni anno migliora, le squadre diventano sempre più forti e tecniche dopo ogni sessione di calciomercato”, le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, finalmente c’è un prezzo ufficiale: 150 milioni di euro