Juventus è già allarme infortuni | Bremer è il settimo bianconero a fermarsi
È già scattato l’allarme infortuni in casa Juventus, Bremer è il settimo bianconero a fermarsi in questo inizio di stagione Come un fulmine a ciel sereno, nella settimana che porta a Como-Juventus, il club bianconero ha comunicato il nuovo stop per infortunio di Gleison Bremer. Le notizie di lunedì 13 ottobre: Juve, nuovo infortunio al ginocchio per Bremer (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Il difensore brasiliano è costretto nuovamente ai box per almeno 4-6 settimane: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
