Juventus, Tegola Bremer: Il Difensore Si Opera di Nuovo al Ginocchio, Stop per Tudor. Non c’è pace per la Juventus e per il suo difensore brasiliano, Bremer. La stagione è appena iniziata e per i bianconeri arriva subito una brutta notizia: il forte centrale dovrà sottoporsi a una nuova operazione al ginocchio sinistro. Una tegola inaspettata per Igor Tudor, che dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri difensivi per un periodo ancora da definire. Il Problema al Ginocchio e la Doccia Fredda per la Juventus. Un piccolo allarme era già scattato in seguito a un problema che aveva costretto Bremer al cambio contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Juventus, Bremer Si Opera di Nuovo al Ginocchio: Tegola per Tudor e i Bianconeri