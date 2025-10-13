Juventus | Bremer affronta un nuovo stop

Un'altra tegola per Bremer Gleison Bremer, pilastro difensivo della Juventus, affronta un nuovo stop: una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, già operato nel 2024 per il crociato, lo costringerà a un intervento di meniscectomia artroscopica. Il problema è emerso dopo fastidi accusati nella sfida contro l'Atalanta, come comunicato

In questa notizia si parla di: juventus - bremer

