Juve tris di obiettivi da Madrid | nel mirino Endrick Ceballos e Molina
Torino, 13 ottobre 2025 – C’erano un attaccante, un mediano e un esterno. Non è l’inizio di una barzelletta ma la lista di mercato della Juventus in vista delle prossime sessioni, a partire da gennaio. Comolli e Modesto non stanno solo cercando un direttore sportivo ma anche rinforzi per rafforzare ancora di più la rosa bianconera, alla ricerca di un ritorno ai vertici. Gli occhi sono caduti sulla capitale spagnola e sulle sue squadre principali: Real Madrid e Atletico Madrid. Alla Juve piacciono infatti Endrick e Ceballos dalle merengues, Molina dai colchoneros. Prelevarli tutti può apparire difficile, quasi impossibile, ma ci sono situazioni che possono diventare favorevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: juve - tris
Capello: "Juve, cala il tris di K. Credi in Koop e Kolo, vai sulla garanzia Kessie. E Neymar..."
Borussia Dortmund Juve 0-2 LIVE: Kostic e Djalò vicinissimi al tris
Mercato Juve, i bianconeri cambiano pelle: via Douglas Luiz e Nico Gonzalez, al loro posto pronto un tris di colpi! Il piano
Rete 7 - Canale 99. . PROMOZIONE: TRIS US AGROPOLI ALLA JUVENTUDE - facebook.com Vai su Facebook
Serie B: prima sconfitta per la Juve Stabia in campionato. La Carrarese cala il tris - X Vai su X
Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina - Real e Atletico le squadre più attenzionate: piacciono Endrick, Ceballos e Molina. Secondo msn.com
Juve: colpo sul gong dal Real Madrid - I ‘Blancos’ sono disponibili ad aprire alla sua cessione nelle ultime ore della sessione La Juventus lavora per rinforzare la ... Come scrive calciomercato.it