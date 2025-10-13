Torino, 13 ottobre 2025 – C’erano un attaccante, un mediano e un esterno. Non è l’inizio di una barzelletta ma la lista di mercato della Juventus in vista delle prossime sessioni, a partire da gennaio. Comolli e Modesto non stanno solo cercando un direttore sportivo ma anche rinforzi per rafforzare ancora di più la rosa bianconera, alla ricerca di un ritorno ai vertici. Gli occhi sono caduti sulla capitale spagnola e sulle sue squadre principali: Real Madrid e Atletico Madrid. Alla Juve piacciono infatti Endrick e Ceballos dalle merengues, Molina dai colchoneros. Prelevarli tutti può apparire difficile, quasi impossibile, ma ci sono situazioni che possono diventare favorevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina