Juve Stabia-Avellino | la società indice la Giornata Gialloblù al Romeo Menti

Tempo di lettura: 2 minuti La S.S. Juve Stabia 1907 ha annunciato l’indizione della Giornata Gialloblù in occasione della sfida Juve Stabia – Avellino, in programma sabato 18 ottobre alle ore 17:15 presso lo stadio Romeo Menti. La società ha rivolto un appello ai tifosi affinché partecipino numerosi per sostenere la squadra e creare una cornice interamente gialloblù. Prevendita e modalità d’acquisto. La prevendita sarà attiva da mercoledì 15 ottobre, a seguito della riunione del GOS prevista per le ore 10:30, e proseguirà fino all’orario d’inizio della gara attraverso i punti vendita autorizzati e il sito www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

