Juve pronta a un trittico di fuoco | Como Real e Lazio tutte fuori casa Tudor si aggrappa a due pilastri | saranno chiamati agli straordinari

Juve, dopo la sosta tre trasferte decisive tra Como, Madrid e Roma: Tudor è pronto a fare turnover, ma non rinuncerà ai suoi due leader intoccabili. La sosta sta per finire, la quiete sta per lasciare il posto alla tempesta. La Juventus si prepara a riaccendere i motori e ad affrontare il periodo più intenso e, forse, decisivo di questa prima parte di stagione. Ad attendere i bianconeri c’è un trittico di fuoco, tre trasferte consecutive che diranno molto sulle ambizioni della squadra di Igor Tudor. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico è pronto a fare ampie rotazioni, ma non rinuncerà ai suoi due pilastri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve pronta a un trittico di fuoco: Como, Real e Lazio tutte fuori casa, Tudor si aggrappa a due pilastri: saranno chiamati agli straordinari

In questa notizia si parla di: juve - pronta

Alberto Costa Sporting Lisbona, la pista resta vivissima! La Juve è pronta a lasciarlo partire in caso di questa offerta: il prezzo

Kolo Muani Juve, la Premier League tiene d’occhio il francese! Adesso è quella squadra che lo monitora attentamente: è pronta a inserirsi nella trattativa grazie a lui! Ultimissime

Alberto Costa Sporting Lisbona, affare in stand-by: la Juve è pronta a dire sì ma serve questo rilancio da parte dei portoghesi. Il punto

C’è la fila per #Maignan #Juve pronta a lanciare la sfida a… - X Vai su X

Juventus pronta a ufficializzare il direttore sportivo: tre candidati in corsa, si attende l'annuncio - facebook.com Vai su Facebook

Juve stanca, fuori fuoco e con quel problema che dura da quattro-cinque anni… - Soprattutto quando dice che il calcio è un’altra cosa, rispetto a quella che lo hanno fatto diventare regolamenti sempre più cervellotici e del tutto infedeli allo spirito ... tuttosport.com scrive

Juve: il sacro fuoco e la mossa-Tudor. Milan: Rabiot, Modric e il diavolo “smilzo”. Inter: Sommer e la risposta di Chivu. Napoli: la stagione di Hojlund. E gli illuminati ... - In maniera originalissima (si fa per dire) utilizzeremo alcuni titoli dei film che hanno reso celebre Robert Redford per introdurre le nostre perdibili considerazioni e, in qualche modo, onorare la ... Scrive tuttomercatoweb.com