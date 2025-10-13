Juve nuovo stop e operazione per Bremer | ecco quando tornerà a disposizione

(Adnkronos) – Nuovo problema non da poco per la Juventus e per Igor Tudor. Gleison Bremer è costretto a fermarsi e starà fuori per almeno 4-6 settimane. In seguito ai fastidi accusati nelle ultime settimane con i bianconeri, il difensore brasiliano si è sottoposto in mattinata a un controllo a Lione con il professor Sonnery-Cottet. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

