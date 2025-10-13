Juve è dramma-Bremer | il menisco fa crac altro lungo stop
Ci risiamo. Gleison Bremer si ferma ancora. E, stando a quanto si apprende, si tratta di nuovo di un infortunio serio. Questa mattina, lunedì 13 ottobre, a Lione il centrale bianconero si è sottoposto a consulto medico dal dottor Sonnery. Dopo l'attento esame, è stato riscontrata una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Come si apprende dal comunicato della Juventus, nelle prossime ore l'ex Toro sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. In un primo momento si pensava che si trattasse di un semplice affaticamento dovuto proprio al difficile rientro dopo il bruttissimo infortunio della scorsa stagione avvenuto a Lipsia, in Champions League. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
