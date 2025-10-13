Juve Bremer ancora fermo | lesione al menisco per il difensore brasiliano
Il 28enne ex Torino sarà sottoposto ad un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva a seguito di una lesione riscontrata al ginocchio sinistro, lo stesso che lo scorso ottobre gli è costata l'intera stagione. I tempi di recupero non sono ancora noti, si ipotizza che possa fermarsi per 4-6 settimane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
