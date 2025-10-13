Justin Trudeau sorpreso di nuovo con Katy Perry baci e abbracci sul mega yacht della cantante | Per lei è un ragazzo di qualità

Di Justin Trudeau in Canada, di cui è stato primo ministro fino a pochi mesi fa, non c’è più traccia da diverse settimane. Il 53enne, ex leader del Partito liberale, si dice trascorra la quasi totalità del suo tempo negli Stati Uniti. Più precisamente in California, o meglio al largo della costa di Santa Barbara, sul super yacht Caravelle. Proprietaria? Katy Perry. A rivelarlo è il Daily Mail che, dopo un primo avvistamento in un ristorante di Montreal a luglio, ora condisce lo scoop del fresco amore tra i due con foto di abbracci e baci passionali. La fuga d’amore sullo yacht: «Lei è molto interessata, è un ragazzo di qualità». 🔗 Leggi su Open.online

