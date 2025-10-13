Judo Giorgia Stangherlin e Irene Pedrotti sul podio nel Grand Prix di Lima | azzurre protagoniste nei -70 kg
Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri al Coliseo Eduardo Dibos di Lima (Perù), sede del Gran Prix sudamericano e decimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo. Un day-2 in cui sono state protagoniste quattro categorie di peso: -73 e -81 kg maschili; -63 e -70 kg femminili. In casa Italia, dopo aver festeggiato il successo ieri nei -66 kg di Valerio Accogli, nel secondo giorno di match sono arrivati altri risultati considerevoli. Il riferimento è ai -70 kg dove sono state due le atlete a salire sul podio, ovvero Giorgia Stangherlin (seconda) e Irene Pedrotti (terza). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: judo - giorgia
A.s.d. Centro Scuole Judo. SoulChef · Write This Down [feat. Nieve]. Giorgia è il suo rientro dopo l’infortunio #judo #giorgiafrosoni #recupero #infortunio - facebook.com Vai su Facebook
Judo, Dushanbe Grand Prix: bronzo per Giorgia Stangherlin, un oro per i locali - Terza ed ultima giornata in terra tagica contrassegnata dai judoka di casa, che fanno il bello e il cattivo tempo: l'Italia guadagna un podio Grand Prix di judo a Dushanbe, terza ed ultima giornata in ... Come scrive it.euronews.com
Video. Judo: Dushanbe Grand Prix, bronzo per Giorgia Stangherlin - Terza ed ultima giornata in terra tagica contrassegnata dai judoka di casa, che fanno il bello e il cattivo tempo: l'Italia guadagna un podio ... Lo riporta it.euronews.com