Judo adattato e para-karate Ravenna protagonista al campionato italiano di Palermo

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante partecipazione per il gruppo Judo Adattato guidato dalla tecnica Paola Baroncelli, che ha rappresentato con orgoglio la provincia di Ravenna al Campionato Italiano Fisdir di Judo, svoltosi domenica 12 ottobre al PalaMangano di Palermo. L’evento ha visto la partecipazione di sessanta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

