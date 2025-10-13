Judo adattato e para-karate Ravenna protagonista al campionato italiano di Palermo
Importante partecipazione per il gruppo Judo Adattato guidato dalla tecnica Paola Baroncelli, che ha rappresentato con orgoglio la provincia di Ravenna al Campionato Italiano Fisdir di Judo, svoltosi domenica 12 ottobre al PalaMangano di Palermo. L’evento ha visto la partecipazione di sessanta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: judo - adattato
La città di Conegliano, in Veneto, si prepara a scrivere un capitolo fondamentale nella storia dello sport inclusivo il 6 e 7 novembre, la città ospiterà il primo storico Campionato Europeo di Judo Adattato http://bit.ly/4ptY3fg Vai su Facebook
Judo adattato e para-karate, Ravenna protagonista al campionato italiano di Palermo - Il prossimo 2 novembre presso la palestra Mattioli si terrà il 1° Campionato Regionale Filjlkam di Parakarate, ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo dello sport inclusivo sul territorio ... Segnala ravennatoday.it
Domenica di eventi sportivi a Messina: judo, karate, badminton, atletica e nuoto - Domenica 2 aprile Messina ospiterà una serie di eventi sportivi caratterizzati da gare di livello nazionale e regionale con la partecipazione di 1. Da messinasportiva.it