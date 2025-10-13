“È diventato dolorosamente chiaro che gli Stati Uniti hanno permesso a sé stessi di dipendere troppo da fonti inaffidabili di minerali critici, prodotti e manifattura”. È con questa premessa che Jaime Dimon, presidente e ceo di JP Morgan Chase, ha annunciato la Security and resiliency initiative, un piano da 1,5 trilioni di dollari destinato a facilitare, finanziare e investire nei settori ritenuti critici per la sicurezza nazionale statunitense. In concreto, il colosso di Wall Street mobiliterà credito, investimenti e capitale di rischio per ricostruire le catene produttive strategiche, potenziare la manifattura avanzata, sostenere l’energia domestica e accelerare l’innovazione tecnologica negli Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - JP Morgan sgancia la bomba, un trilione e mezzo di dollari sulla sicurezza nazionale. I dettagli