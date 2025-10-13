Jolo una vittoria che dà morale Verso la strada della salvezza
"I ragazzi si sono resi protagonisti di una buona prestazione, anche alla luce del fatto di essere andati in svantaggio a mio avviso immeritatamente. Hanno dimostrato di essere un grande gruppo e di riuscire a mettere in pratica il lavoro che svolgiamo durante la settimana. Una vittoria meritata, ma il cammino è ancora lungo: vogliamo conquistare una salvezza tranquilla e dobbiamo continuare a lavorare". E’ il vice-allenatore dello Jolo, Giacomo Perna, a tornare sul successo del Fantaccini di due giorni fa, che ha visto gli uomini del tecnico Luigi Ambrosio battere per 3-1 il Firenze Ovest in rimonta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
