"I ragazzi si sono resi protagonisti di una buona prestazione, anche alla luce del fatto di essere andati in svantaggio a mio avviso immeritatamente. Hanno dimostrato di essere un grande gruppo e di riuscire a mettere in pratica il lavoro che svolgiamo durante la settimana. Una vittoria meritata, ma il cammino è ancora lungo: vogliamo conquistare una salvezza tranquilla e dobbiamo continuare a lavorare". E’ il vice-allenatore dello Jolo, Giacomo Perna, a tornare sul successo del Fantaccini di due giorni fa, che ha visto gli uomini del tecnico Luigi Ambrosio battere per 3-1 il Firenze Ovest in rimonta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jolo, una vittoria che dà morale. Verso la strada della salvezza