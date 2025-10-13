Il regista del documentario sulla vita e la carriera del comico canadese scomparso nel 1994 ha accusato i giornalisti dell'epoca. Colin Hanks è stato ospite del podcast Happy So Confused per parlare del suo ultimo lavoro da regista, il documentario John Candy: I Like Me, e ha sottolineato le domande inopportune che gli venivano rivolte. Hanks ha criticato duramente i quesiti sul peso che venivano rivolti a John Candy e che oggi risulterebbero del tutto inappropriati e maleducati, come lo erano già all'epoca. Colin Hanks critica le domande sul peso rivolte a John Candy "È straziante" ha dichiarato Hanks "Questa cosa, in particolare, mi ha devastato l'anima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Candy, Colin Hanks lo difende: "Le domande sul suo peso erano inaccettabili e devastanti per l'anima"