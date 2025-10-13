Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt chi sono i vincitori del Nobel per l’Economia 2025

Assegnato il Nobel per l’Economia 2025. Ufficialmente noto come Premio della Banca di Svezia per le Scienze economiche, è andato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per aver «spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione» e il ruolo della tecnologia. I tre esperti, in sostanza, con i loro studi hanno dimostrato in modi differenti che la distruzione creativa genera conseguenze negative da gestire per arrivare davvero al progresso: il rischio è che, in caso contrario, l’innovazione venga frenata dagli interessi contrastanti di grandi multinazionali o lobby. Nel 2024, il riconoscimento – assieme all’assegno da 11 milioni di corone svedesi, pari a circa 1 milione di euro – era andato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, chi sono i vincitori del Nobel per l’Economia 2025

In questa notizia si parla di: joel - mokyr

Premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ricevono il premio Nobel per l’Economia 2025, tra creazione e distruzione

Il premio Nobel per l'economia 2025 asseganto a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

Il premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt - X Vai su X

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, chi sono i vincitori del Nobel per l’Economia 2025 - Il premio Nobel per l'Economia è andato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt. Si legge su lettera43.it

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ricevono il premio Nobel per l’Economia 2025, tra creazione e distruzione - Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sono stati insigniti con il premio Nobel per l’Economia 2025 per aver spiegato la crescita economica trainata dall’innovazione, tra creazione e distruzione ... Segnala wired.it