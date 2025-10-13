(Ansa) Intervista con Jeremy Allen White, che interpreta The Boss in Springsteen: Liberami dal Nulla di Scott Cooper, film in sala dal 23 ottobre con Walt Disney. La pellicola racconta la realizzazione del mitico album Nebraska del 1982, inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey. Un disco che segnò un momento di svolta nella sua vita d’artista in preda allora a una profonda depressione e considerato una delle sue opere più durature e singolari: ovvero un album acustico puro, tormentato e volutamente minimalista. Servizio di Nicola Roumeliotis GUARDA LE FOTO Le immagini più belle di Bruce Springsteen. 🔗 Leggi su Amica.it

Jeremy Allen White a Roma: «Cosa mi ha insegnato "essere" Bruce Springsteen»