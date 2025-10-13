Jeremy Allen White a Roma | Cosa mi ha insegnato essere Bruce Springsteen
(Ansa) Intervista con Jeremy Allen White, che interpreta The Boss in Springsteen: Liberami dal Nulla di Scott Cooper, film in sala dal 23 ottobre con Walt Disney. La pellicola racconta la realizzazione del mitico album Nebraska del 1982, inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey. Un disco che segnò un momento di svolta nella sua vita d’artista in preda allora a una profonda depressione e considerato una delle sue opere più durature e singolari: ovvero un album acustico puro, tormentato e volutamente minimalista. Servizio di Nicola Roumeliotis GUARDA LE FOTO Le immagini più belle di Bruce Springsteen. 🔗 Leggi su Amica.it
Nel silenzio di una stanza del New Jersey nasce la leggenda della musica mondiale. Springsteen: Liberami dal Nulla con Jeremy Allen White è il nuovo film #DaNonPerdere, dal 23 ottobre nel tuo The Space Cinema
Jeremy Allen White a Roma per l'anteprima del film su Bruce Springsteen: da Lillo a Serena Autieri, tutte le star presenti - La sensazione generale era che da un momento all’altro sarebbe apparso proprio lui, il mito del rock americano Bruce Springsteen The Boss ad onorare la première italiana ... Scrive ilmessaggero.it
Jeremy Allen White sul red carpet di Springsteen - Liberami dal nulla a Roma: «Bruce ci insegna che bisogna imparare, ogni volta, a tornare ad ascoltare sé stessi» - In Italia per la première di Springsteen – Liberami dal nulla, l'attore parla del peso e dell’onore di interpretare un’icona. Da vanityfair.it