Jannik Sinner inizia al Six Kings Slam la volata verso Torino Calendario compresso e Coppa Davis in bilico
Tempo delle scelte per Jannik Sinner. L’altoatesino è giunto ieri a Riad (Arabia Saudit) per disputare dal 15 al 18 ottobre il torneo di esibizione “Six Kings Slam” a Riad (Arabia Saudita). Al di là del lauto compenso economico, le motivazioni dell’azzurro si legano anche al fatto di mettersi alla prova, per capire il suo livello tennistico in vista di quel che sarà. A seguire ci saranno due tornei importanti prima delle A TP Finals di Torino, ovvero l’ATP500 di Vienna (20-26 ottobre) e il Masters1000 di Parigi, nella nuova sede della Paris La Défense Arena (27 ottobre-2 novembre). L’impegno in Italia sarà dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner, Nick Kyrgios senza vergogna: "Non è una parodia"
Jannik Sinner, ops: clamorosa gaffe sulle serie tv
Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik
Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner - punti nel ranking ATP live: 10000 Aryna Sabalenka - punti nella WTA race live: 10000 - X Vai su X
Jannik Sinner inizia al Six Kings Slam la volata verso Torino. Calendario compresso e Coppa Davis in bilico - L'altoatesino è giunto ieri a Riad (Arabia Saudit) per disputare dal 15 al 18 ottobre il torneo di esibizione "Six ... oasport.it scrive
Sinner è arrivato a Riad per il Six Kings Slam: accoglienza da star - Il tennista azzurro è arrivato in Arabia Saudita per il Six Kings Slam: debutterà mercoledì contro Tsitsipas. Secondo sport.sky.it