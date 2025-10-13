Jannik Sinner inizia al Six Kings Slam la volata verso Torino Calendario compresso e Coppa Davis in bilico

Oasport.it | 13 ott 2025

Tempo delle scelte per Jannik Sinner. L’altoatesino è giunto ieri a Riad (Arabia Saudit) per disputare dal 15 al 18 ottobre il torneo di esibizione “Six Kings Slam” a Riad (Arabia Saudita). Al di là del lauto compenso economico, le motivazioni dell’azzurro si legano anche al fatto di mettersi alla prova, per capire il suo livello tennistico in vista di quel che sarà. A seguire ci saranno due tornei importanti prima delle A TP Finals di Torino, ovvero l’ATP500 di Vienna (20-26 ottobre) e il Masters1000 di Parigi, nella nuova sede della Paris La Défense Arena (27 ottobre-2 novembre). L’impegno in Italia sarà dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

