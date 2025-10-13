Jannik Sinner è arrivato a Riad | calda accoglienza per il n2 del mondo in vista del Six Kings Slam

Si ricomincia. Jannik Sinner, messo alle spalle il poco fortunato percorso nel Masters1000 di Shanghai, riprende il proprio cammino. Il n.2 del mondo è arrivato ieri sera a Riad (Arabia Saudita), dove da mercoledì 15 ottobre (ore 18.30 italiane e diretta esclusiva su Netflix) disputerà il torneo di esibizione “Six Kings Slam”. Costretto al ritiro a causa dei crampi nella sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor negli ottavi di finale del 1000 asiatico, Jannik ha deciso di staccare qualche giorno per poi riprendere gli allenamenti con Simone Vagnozzi. Il coach italiano farà compagnia a Jannik nell’esperienza in terra saudita oltre a esserci anche il fisioterapista Alejandro Resnicoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

