Jannik Sinner clamoroso gesto al supermercato | Ginetto trema e lui
Ancora una volta Jannik Sinner dimostra di essere non solo un fuoriclasse sul campo da tennis, ma anche fuori. Una persona, Jannik, di straordinaria gentilezza. Come riportato dalla Gazzetta di Parma, il numero due del ranking mondiale Atp si è reso protagonista di un episodio che ha fatto sorridere i suoi fan e subito il giro del web. Tutto è accaduto in un supermercato di Montecarlo, dove un signore di Parma, Ginetto, ha riconosciuto il tennista altoatesino che si aggirava tra gli scaffali. “Era proprio lui. L’ho chiamato per nome e lui ha risposto subito con uno splendido sorriso, poi gli abbiamo chiesto un selfie ma eravamo così emozionati da non riuscire a maneggiare il cellulare”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
