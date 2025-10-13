Jannik Sinner arriva a Riad | pronta la sfida al Six Kings Slam

Jannik Sinner è atterrato a Riad, dove si prepara a difendere il titolo conquistato lo scorso anno al Six Kings Slam, il prestigioso torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del mondo. L’azzurro, accolto come una vera star già all’aeroporto, ha trovato ad attenderlo decine di tifosi entusiasti, in fila per una foto o un autografo. Con il suo consueto sorriso, Sinner ha salutato il pubblico in un video pubblicato su Instagram: “Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam. Spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì”, ha detto il numero due del mondo, apparso rilassato e motivato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

