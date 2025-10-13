Jan2500 da Nss Edicola un evento dedicato a Marek Hamsik con street soccer e dj set

Nss edicola torna con una nuova tappa del palinsesto  JAN2500,   l’iniziativa di  J’Adore Napoli  volta a celebrare i 2500 anni di vita della città non come un semplice anniversario ma come opportunità di riaffermarne il ruolo di capitale culturale internazionale attraverso un nuovo storytelling: l’appuntamento è per venerdì 17 ottobre, con un evento dedicato a un’icona del calcio come l’ex capitano e leggenda del Napoli  Marek Hamšík, ancora oggi recordman assoluto di presenze e terzo marcatore di tutti i tempi con la maglia azzurra. Questo venerdì, dunque,   nei pressi dell’edicola di  piazza San Pasquale   a Napoli, sarà allestito un campo di  street soccer a gabbia  nel quale  8 talent e influencer  si sfideranno in un torneo: dalle  17 alle 18  il campo resterà aperto al pubblico e tutti i presenti potranno accedervi in modalità  walk-in, con partite  1 contro 1 per gli adulti  e  2 contro 2 per bambini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

