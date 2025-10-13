Jan2500 da Nss Edicola un evento dedicato a Marek Hamsik con street soccer e dj set

Nss edicola torna con una nuova tappa del palinsesto JAN2500, l’iniziativa di J’Adore Napoli volta a celebrare i 2500 anni di vita della città non come un semplice anniversario ma come opportunità di riaffermarne il ruolo di capitale culturale internazionale attraverso un nuovo storytelling: l’appuntamento è per venerdì 17 ottobre, con un evento dedicato a un’icona del calcio come l’ex capitano e leggenda del Napoli Marek Hamšík, ancora oggi recordman assoluto di presenze e terzo marcatore di tutti i tempi con la maglia azzurra. Questo venerdì, dunque, nei pressi dell’edicola di piazza San Pasquale a Napoli, sarà allestito un campo di street soccer a gabbia nel quale 8 talent e influencer si sfideranno in un torneo: dalle 17 alle 18 il campo resterà aperto al pubblico e tutti i presenti potranno accedervi in modalità walk-in, con partite 1 contro 1 per gli adulti e 2 contro 2 per bambini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it