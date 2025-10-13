James McAvoy ed Elliot Page sono entusiasti del recasting degli X-Men per l’MCU
Le star della saga cinematografica degli X-Men hanno espresso la loro sincera opinione sulla possibilità che la MCU ricopra i loro personaggi in progetti futuri. Durante il panel dedicato agli X-Men al NYCC, le star Elliot Page e James McAvoy hanno parlato dei loro ruoli passati nei film degli X-Men e di come si sentirebbero se venissero sostituiti. Il moderatore Josh Horowitz ha infatti elencato alcuni nomi potenziali che potrebbero sostituire Page e McAvoy, tra cui Colman Domingo e Bella Ramsey. Page era felice delle potenziali prospettive: “ Sembrano fantastici, è così emozionante vedere persone che interpretano una nuova versione ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
California schemin’: la storia vera dei rapper scozzesi in debutto alla regia di james mcavoy
James McAvoy aggredito in un bar a Toronto: colpito alle spalle da un uomo, cosa è successo
James McAvoy aggredito da uno sconosciuto in un bar di Toronto
Oggi ho incontrato così tante volte James McAvoy che non so per quale motivo non mi abbia detto che era stufo di vedermi
JAMES MCAVOY, PRIMO RUOLO: SPIRITO DI SÉ STESSO “A 8 anni ho detto a mia sorella che ero morto e che quello che aveva trovato era il mio spirito.” Lei è scoppiata a piangere. La nonna ha creduto davvero che fossi morto. Mi hanno tirato una scar - facebook.com Vai su Facebook
Elliot Page è ‘entusiasta’ di tornare a lavorare con Nolan - A quindici anni dal successo di Inception, Elliot Page torna a collaborare con Christopher Nolan nel nuovo film storico ed epico L’Odissea, la cui uscita nelle sale è prevista per luglio 2026. Segnala lascimmiapensa.com
