James McAvoy ed Elliot Page sono entusiasti del recasting degli X-Men per l’MCU

Le star della saga cinematografica degli X-Men hanno espresso la loro sincera opinione sulla possibilità che la MCU ricopra i loro personaggi in progetti futuri. Durante il panel dedicato agli X-Men al NYCC, le star Elliot Page e James McAvoy hanno parlato dei loro ruoli passati nei film degli X-Men e di come si sentirebbero se venissero sostituiti. Il moderatore Josh Horowitz ha infatti elencato alcuni nomi potenziali che potrebbero sostituire Page e McAvoy, tra cui Colman Domingo e Bella Ramsey. Page era felice delle potenziali prospettive: “ Sembrano fantastici, è così emozionante vedere persone che interpretano una nuova versione ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it