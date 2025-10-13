James Gunn fornisce aggiornamenti su ciò che dirigerà dopo Man of Tomorrow
L’universo DC è stato finalmente ampliato nel 2025, ma la DC Studios è solo all’inizio della sua nuova serie di supereroi. Con il film su Superman che si è rivelato il film tratto da un fumetto di maggior incasso dell’anno, è già in lavorazione un sequel, dato che James Gunn è pronto a dirigere Man of Tomorrow per il 2027. In una nuova intervista con Deadline, Gunn ha ora parlato più approfonditamente del futuro della sua carriera cinematografica al di fuori del suo ruolo di co-CEO della DC Studios. Riguardo al sequel di Superman, il regista ha spiegato che “ Man of Tomorrow era un’idea che avevo in mente da molto tempo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: james - gunn
Riferimenti al fumetto all-star superman nel film dc di james gunn
Il miglior videogioco di sempre secondo james gunn
Scena controversa di superman in dubbio per le proteste del team di james gunn
James Gunn, oggi alla guida dei DC Studios, ha spiegato nel podcast The Viall Files che non si vede alla regia del live action di One Piece per Netflix. Non per mancanza di stima, ma perché non sente quel mondo abbastanza suo. "Se dovessi dirigere lo sho - facebook.com Vai su Facebook
#Superman, James Gunn: “Non l’ho scritto pensando alla Palestina" - X Vai su X
Peacemaker – Stagione 3: James Gunn fornisce un aggiornamento definitivo dopo il finale - Dopo il finale della seconda stagione, James Gunn offre un aggiornamento definitivo sul futuro di Peacemaker 3 e del DCU. Scrive cinefilos.it
James Gunn fornisce aggiornamenti sulla data di uscita del film Batman della DCU - James Gunn fornisce nuovi aggiornamenti sulla data di uscita del film Batman del DCU: ecco cosa sappiamo sul progetto. Come scrive cinefilos.it