J-POP Manga presenta Il gene del talento e i miei adorabili meme di Hideo Kojima
Per creare opere straordinarie bisogna essere avidi lettori e spettatori curiosi. Quali sono i libri, i film, le canzoni che hanno plasmato l’immaginario del geniale game designer Hideo Kojima? Il creatore di capolavori che hanno rivoluzionato il mondo videoludico come la saga di Metal Gear e Death Stranding rivela i propri titoli preferiti, le opere che lo hanno influenzato nel suo lavoro e quelle che vorrebbe consigliare ai propri fan. Torna sugli scaffali a marchio J-POP Manga, in una nuova veste grafica e una edizione aggiornata, la raccolta di brevi saggi, riflessioni e recensioni in pillole Il gene del talento e i miei adorabili meme firmata dal maestro Hideo Kojima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
J-POP Manga presenta Lore Olympus 5: Segreti di Rachel Smythe
J-POP Manga presenta La storia di Genji
J-POP Manga presenta Chimeratica di Daisuke Itabashi
Arriva per la prima volta in edizione italiana l'adattamento manga di un classico senza tempo della letteratura giapponese e mondiale. J-POP Manga presenta La storia di Genji di Waki Yamato, rivisitazione del celebre Genji Monogatari di Murasaki Shikibu.
"RuriDragon", Star Comics presenta il manga a Milano
Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan
Le uscite J-POP Manga del 4 dicembre 2024