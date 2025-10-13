J-POP Manga presenta Il gene del talento e i miei adorabili meme di Hideo Kojima

Nerdpool.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per creare opere straordinarie bisogna essere avidi lettori e spettatori curiosi. Quali sono i libri, i film, le canzoni che hanno plasmato l’immaginario del geniale game designer Hideo Kojima? Il creatore di capolavori che hanno rivoluzionato il mondo videoludico come la saga di Metal Gear e Death Stranding rivela i propri titoli preferiti, le opere che lo hanno influenzato nel suo lavoro e quelle che vorrebbe consigliare ai propri fan. Torna sugli scaffali a marchio J-POP Manga, in una nuova veste grafica e una edizione aggiornata, la raccolta di brevi saggi, riflessioni e recensioni in pillole Il gene del talento e i miei adorabili meme firmata dal maestro Hideo Kojima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

j pop manga presenta il gene del talento e i miei adorabili meme di hideo kojima

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Il gene del talento e i miei adorabili meme di Hideo Kojima

In questa notizia si parla di: manga - presenta

J-POP Manga presenta Lore Olympus 5: Segreti di Rachel Smythe

J-POP Manga presenta La storia di Genji

J-POP Manga presenta Chimeratica di Daisuke Itabashi

Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan - Per l'edizione bergamasca del celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop, Edizioni BD & J- Lo riporta movieplayer.it

Le uscite J-POP Manga del 4 dicembre 2024 - POP Manga del 4 dicembre 2024, mentre si avvicinano le feste e, mentre luci e decorazioni natalizie invadono strade e negozi, arrivano tante novità ed edizioni da collezione in arrivo ... Si legge su mangaforever.net

Cerca Video su questo argomento: J Pop Manga Presenta