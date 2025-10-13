j pop manga presenta il gene del talento e i miei adorabili meme di hideo kojima

Per creare opere straordinarie bisogna essere avidi lettori e spettatori curiosi. Quali sono i libri, i film, le canzoni che hanno plasmato l’immaginario del geniale game designer Hideo Kojima? Il creatore di capolavori che hanno rivoluzionato il mondo videoludico come la saga di Metal Gear e Death Stranding rivela i propri titoli preferiti, le opere che lo hanno influenzato nel suo lavoro e quelle che vorrebbe consigliare ai propri fan. Torna sugli scaffali a marchio J-POP Manga, in una nuova veste grafica e una edizione aggiornata, la raccolta di brevi saggi, riflessioni e recensioni in pillole Il gene del talento e i miei adorabili meme firmata dal maestro Hideo Kojima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

