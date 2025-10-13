Aspettando la seconda stagione dell’anime prevista per il 2026, sono in arrivo nuove storie della serie fantasy più amata negli ultimi anni. J-POP Manga presenta Frieren – Oltre la fine del viaggio Il romanzo: Preludio: cinque racconti in prosa per scoprire dettagli inediti dei background di alcuni degli alleati e nemici dell’elfa Frieren tra cui Fern, Stark, Lawine, Kanne e il demone Aura. Una lettura da non perdere firmata da Mei Hachimoku con la supervisione di Kanehito Yamada e i disegni di Tsukasa Abe, autori del manga. Questa light novel sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 28 ottobre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Frieren – Oltre la fine del viaggio Il romanzo: Preludio di Mei Hachimoku, Kanehito Yamada, Tsukasa Abe