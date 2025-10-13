Iva Zanicchi l’incidente dopo il concerto | saluta i fan e cade a terra
(Adnkronos) – Piccolo incidente per Iva Zanicchi al termine del concerto che ha tenuto a Noci – in provincia di Bari – lo scorso 10 ottobre, in occasione della tradizionale festa d’autunno. La cantante dopo l’esibizione si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma qualcosa l’ha fatta inciampare ed è caduta a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: zanicchi - incidente
Iva Zanicchi, incidente dopo il concerto: interviene la polizia (VIDEO)
Iva Zanicchi, incidente sul palco: interviene la polizia!
Iva Zanicchi cade a Noci. Un piccolo inciampo, un sorriso grande come la sua voce: cosa è successo #IvaZanicchi #Noci #incidente - X Vai su X
Apecchio, venerdì al via la 43^ Mostra Mercato del Tartufo, domenica arriva Iva Zanicchi https://vivere.me/gdWh #apecchio #tartufoebirra #tartufo #ivazanicchi - facebook.com Vai su Facebook
Iva Zanicchi, incidente dopo il concerto: attimi di tensione e l’intervento della Polizia - Iva Zanicchi se l'è vista brutta a Noci dopo un concerto: soccorsa subito, poi la partenza per New York. Riporta donnaglamour.it
Iva Zanicchi cade a terra, immediato l'intervento della polizia. Il video del capitombolo (prima di andare a New York) - La cantante, nata a Ligonchio (Reggio Emilia) nel 1940, è caduta poco dopo la fine del concerto che ha tenuto a Noci (in provincia di Bari). Come scrive today.it