Iva Zanicchi l’incidente dopo il concerto | saluta i fan e cade a terra

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Piccolo incidente per Iva Zanicchi al termine del concerto che ha tenuto a Noci – in provincia di Bari – lo scorso 10 ottobre, in occasione della tradizionale festa d’autunno.   La cantante dopo l’esibizione si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma qualcosa l’ha fatta inciampare ed è caduta a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

iva zanicchi l8217incidente dopo il concerto saluta i fan e cade a terra

© Ildifforme.it - Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

In questa notizia si parla di: zanicchi - incidente

Iva Zanicchi, incidente dopo il concerto: interviene la polizia (VIDEO)

Iva Zanicchi, incidente sul palco: interviene la polizia!

Iva Zanicchi, incidente dopo il concerto: attimi di tensione e l’intervento della Polizia - Iva Zanicchi se l'è vista brutta a Noci dopo un concerto: soccorsa subito, poi la partenza per New York. Riporta donnaglamour.it

Iva Zanicchi cade a terra, immediato l'intervento della polizia. Il video del capitombolo (prima di andare a New York) - La cantante, nata a Ligonchio (Reggio Emilia) nel 1940, è caduta poco dopo la fine del concerto che ha tenuto a Noci (in provincia di Bari). Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Iva Zanicchi L8217incidente Dopo