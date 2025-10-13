Dopo lo show a Noci, Iva Zanicchi cade tra i fan. Ma il giorno dopo è già a New York per un evento internazionale. Tutti i dettagli sull’incidente di Iva Zanicchi. Cosa è successo davvero a Iva Zanicchi dopo il concerto? A pochi minuti dalla fine di uno show infuocato a Noci, in Puglia, Iva Zanicchi è inciampata ed è finita a terra sotto gli occhi increduli del pubblico. Ma andiamo con ordine. L’artista, classe 1940, aveva appena salutato i fan con il suo solito entusiasmo, raccontando che di lì a poco sarebbe partita per New York, dove l’attendeva un’importante esibizione. Il pubblico l’acclamava, lei ricambiava con sorrisi e parole piene di affetto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Iva Zanicchi, incidente sul palco: interviene la polizia!