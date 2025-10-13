Iva Zanicchi incidente dopo il concerto | interviene la polizia VIDEO

Personaggi tv. Iva Zanicchi, a ottantacinque anni, continua a incarnare l’energia e l’autenticità della musica italiana. Lo scorso venerdì, in piazza Garibaldi a Noci, l’artista ha incantato il pubblico pugliese con una performance che ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera. Centinaia di persone si sono radunate da tutta la provincia per assistere all’esibizione di una vera e propria icona, testimoniando ancora una volta l’affetto che circonda la cantante. Tuttavia, un inciampo ha minato la distensione della serata scatenando l’apprensione dei tanti fan presenti. Leggi anche: “Le nostre strade si dividono”: addio strappalacrime per la coppia Vip Leggi anche: Lutto per Bianca Guaccero, il dolore é atroce Un evento memorabile a Noci: il concerto di Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

