Italiano ucciso Spagna indagine unica anche su un secondo cadavere in un bagagliaio

Un cittadino italiano è stato trovato morto, con ferite di arma da fuoco, nella zona rurale di El Cantal, a Lorca (Spagna). La scoperta, scrive oggi il Mattino di Padova, è avvenuta martedì scorso da parte della Guardia Civil, allertata dall’anziana madre, che viveva con lui. Poco dopo, nella frazione di Ramonete, a 15 chilometri di distanza, è stato trovato un secondo cadavere, di un cittadino marocchino con precedenti per traffico di droga, nascosto nel bagagliaio di una Peugeot bianca, sempre con ferite da arma da fuoco. Le due scoperte, avvenute a pochi minuti di distanza, sono al centro di un’inchiesta unificata, per cui si ipotizza un regolamento di conti legato al narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italiano ucciso Spagna, indagine unica anche su un secondo cadavere in un bagagliaio

In questa notizia si parla di: italiano - ucciso

Ucraina, morto un altro italiano al fronte: ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato

Ucraina, morto un altro italiano: ucciso il 21enne Artiom Naliato

Artiom Naliato, il 21enne italiano ucciso in Ucraina: «Ha scelto di combattere per la libertà del suo paese»

“Un amore puro e sincero”: così l’attrice Sarah Maestri ricorda Edoardo Sarchi, l’imprenditore italiano ucciso in Albania il 27 settembre. La morte di Sarchi resta un mistero. La Maestri, che con lui aveva condiviso una relazione intensa, racconta il dolore e la ric - facebook.com Vai su Facebook

Imprenditore italiano ucciso in Albania: identificato il presunto killer, è ricercato #albania #varese #29settembre - X Vai su X

Giuliano Velo, chi è l'italiano trovato morto in Spagna: l'agguato in strada, si era costruito una nuova vita all'estero - Un cittadino italiano ritenuto legato alla «Mala del Brenta», Giuliano Velo, 67 anni, è stato trovato morto, con ferite di arma da fuoco, nella zona rurale di El Cantal, a ... Come scrive leggo.it

Mario Biondo, chi era il cameraman italiano morto in Spagna 12 anni fa: la moglie famosa e le indagini sul possibile omicidio. Cosa non torna - Il caso di Mario Biondo, cameraman palermitano trovato morto nel 2013 nel suo appartamento di Madrid, continua a dividere l’opinione pubblica. msn.com scrive