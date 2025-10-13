Italia Under 21 Baldini | Turnover? Non esiste in questa squadra

Reduce dalla vittoria contro la Svezia, l’Italia Under 21 tornerà in campo a Cremona (domani, ore 18:15) per affrontare l’Armenia nella gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2027. Alla vigilia della partita, il Ct Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa azzurra. Le parole di Silvio Baldini. «La squadra si è preparata benissimo. Abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari, che hanno voglia di stare e giocare insieme. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

