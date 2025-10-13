Italia Under 21-Armenia per gli azzurrini è sfida a distanza con la Polonia | il pronostico
La Nazionale di Baldini torna in campo dopo il successo contro la Svezia e affronta a Cremona l'ultima nella classifica del Gruppe E. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Baldini Ct Italia Under 21: "Armenia? Mi aspetto prestazione vista con Svezia" #SkySport
Italia Under 21, #Pisilli: ''Penso a migliorare, nessun problema con Gasperini con cui parlerò al rientro a Trigoria''.
Italia Under 21, Baldini: «Turnover? Non esiste in questa squadra» - Silvio Baldini, Ct della Nazionale Under 21, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l'Armenia. Da ilnapolista.it
Calcio, Under 21, Italia-Armenia: azzurrini in campo per blindare il primo posto nel girone - Il prossimo impegno è in programma martedì 14 ottobre, a Cremona, contro l'Armenia, alle ... Da msn.com