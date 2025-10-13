Italia una missione possibile Battere Israele vale i playoff Dubbio Kean certezza Esposito

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcosa è cambiato, nell’aria e nelle facce. Se basterà per andare ai mondiali, lo scopriremo solo a marzo, quando sono in programma gli spareggi per gli ultimi biglietti verso Stati Uniti Canada e Messico. Spareggi che domani sera l’Italia può garantirsi anche per l’aritmetica battendo Israele. Per l’altra strada, il primo posto diretto, oltre alle vittorie degli azzurri nelle prossime tre partite servirebbe che l’Estonia strappasse almeno un punto alla Norvegia. Possibilità concrete? 2% a essere generosi. Quindi meglio essere realisti, la specialità di Gattuso. Che subito dopo la vittoria di Tallinn, da dove l’Italia è rientrata nella notte dopo un viaggio un po’ tribolato, ha fissato l’obiettivo senza fronzoli retorici: "Battiamo Israele e poi pensiamo agli spareggi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

italia una missione possibile battere israele vale i playoff dubbio kean certezza esposito

© Sport.quotidiano.net - Italia, una missione possibile. Battere Israele vale i playoff. Dubbio Kean, certezza Esposito

In questa notizia si parla di: italia - missione

L’Italia che protegge, e la missione della Repubblica: i nostri militari sono custodi di pace. Difenderli è un dovere

La missione del Parlamento europeo per verificare come l’Italia sta attuando il Pnrr

Rino Gattuso, missione Italia: parte il tour del CT per costruire la nuova Nazionale

italia missione possibile battereItalia, una missione possibile. Battere Israele vale i playoff. Dubbio Kean, certezza Esposito - Moise oggi si sottoporrà agli esami, ma è difficile che possa recuperare dall’infortunio alla caviglia di Tallinn. Come scrive msn.com

italia missione possibile battereItalia si qualifica ai playoff se… Le combinazioni per l’accesso degli azzurri agli spareggi dei Mondiali 2026 - Tutte le combinazioni per l’accesso della Nazionale di Gennaro Gattuso agli spareggi dei Mondiali 2026 La strada per i Mondiali si fa di nuovo in salita. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Missione Possibile Battere