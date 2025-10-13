Italia una missione possibile Battere Israele vale i playoff Dubbio Kean certezza Esposito
Qualcosa è cambiato, nell’aria e nelle facce. Se basterà per andare ai mondiali, lo scopriremo solo a marzo, quando sono in programma gli spareggi per gli ultimi biglietti verso Stati Uniti Canada e Messico. Spareggi che domani sera l’Italia può garantirsi anche per l’aritmetica battendo Israele. Per l’altra strada, il primo posto diretto, oltre alle vittorie degli azzurri nelle prossime tre partite servirebbe che l’Estonia strappasse almeno un punto alla Norvegia. Possibilità concrete? 2% a essere generosi. Quindi meglio essere realisti, la specialità di Gattuso. Che subito dopo la vittoria di Tallinn, da dove l’Italia è rientrata nella notte dopo un viaggio un po’ tribolato, ha fissato l’obiettivo senza fronzoli retorici: "Battiamo Israele e poi pensiamo agli spareggi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: italia - missione
L’Italia che protegge, e la missione della Repubblica: i nostri militari sono custodi di pace. Difenderli è un dovere
La missione del Parlamento europeo per verificare come l’Italia sta attuando il Pnrr
Rino Gattuso, missione Italia: parte il tour del CT per costruire la nuova Nazionale
Pronta la missione dell’Italia a Gaza: esperti per riformare l’Anp e medici per curare i feriti - X Vai su X
Paolo Romano è tornato da poco in Italia dopo la missione sulla Global Sumud Flotilla, abbordata dagli israeliani che hanno arrestato lui e altre persone. Ci racconta cosa ha visto e vissuto in quei giorni - facebook.com Vai su Facebook
Italia, una missione possibile. Battere Israele vale i playoff. Dubbio Kean, certezza Esposito - Moise oggi si sottoporrà agli esami, ma è difficile che possa recuperare dall’infortunio alla caviglia di Tallinn. Come scrive msn.com
Italia si qualifica ai playoff se… Le combinazioni per l’accesso degli azzurri agli spareggi dei Mondiali 2026 - Tutte le combinazioni per l’accesso della Nazionale di Gennaro Gattuso agli spareggi dei Mondiali 2026 La strada per i Mondiali si fa di nuovo in salita. Da juventusnews24.com