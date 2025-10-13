italia una missione possibile battere israele vale i playoff dubbio kean certezza esposito

Qualcosa è cambiato, nell’aria e nelle facce. Se basterà per andare ai mondiali, lo scopriremo solo a marzo, quando sono in programma gli spareggi per gli ultimi biglietti verso Stati Uniti Canada e Messico. Spareggi che domani sera l’Italia può garantirsi anche per l’aritmetica battendo Israele. Per l’altra strada, il primo posto diretto, oltre alle vittorie degli azzurri nelle prossime tre partite servirebbe che l’Estonia strappasse almeno un punto alla Norvegia. Possibilità concrete? 2% a essere generosi. Quindi meglio essere realisti, la specialità di Gattuso. Che subito dopo la vittoria di Tallinn, da dove l’Italia è rientrata nella notte dopo un viaggio un po’ tribolato, ha fissato l’obiettivo senza fronzoli retorici: "Battiamo Israele e poi pensiamo agli spareggi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

