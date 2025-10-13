Italia U21 Baldini | Ho un gruppo straordinario Con l’Armenia ripartiamo da zero
. Parla il commissario tecnico degli Azzurrini Fiducia, umiltà e la forza di un gruppo coeso. Sono questi i concetti chiave espressi dal commissario tecnico dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l’Armenia, valido per le qualificazioni agli Europei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: italia - baldini
Convocati Italia U21, la lista del ct Baldini per le gare contro Montenegro Macedonia del Nord: la scelta su Pio Esposito
Italia U21, Baldini dirama i convocati: presenti due talenti del Milan
LIVE Italia-Montenegro, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: inizia l’avventura di Silvio Baldini
#Baldini Ct Italia Under 21: "Armenia? Mi aspetto prestazione vista con Svezia" #SkySport - X Vai su X
Italia Under 21, Baldini: «Turnover? Non esiste in questa squadra» In conferenza alla vigilia della sfida con l'Armenia: «Non si può parlare di turnover anche perché con cinque cambi a disposizione ormai a calcio non si gioca più in undici ma in sedici» - facebook.com Vai su Facebook
Test Armenia per l'U21 di Baldini "Diamo il massimo, ho fiducia" - 0 a Cesena, si prepara per il secondo test casalingo di questa sosta dedicata agli i ... Segnala msn.com
Baldini: "Italia, si riparte da zero. Nessun turnover, l'unica ingiustizia..." - Il tecnico degli azzurrini ha parlato alla vigilia del match valido per le qualificazioni agli Europei. Si legge su tuttosport.com