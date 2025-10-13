Italia spari davanti al supermercato! Terrore tra i clienti
Il fragore secco degli spari ha squarciato l’aria serale, un suono stridente e fuori posto nel tranquillo brusio di un parcheggio. Un istante prima, la luce gialla dei lampioni illuminava un uomo intento nelle sue cose; un istante dopo, il rombo di una moto ha rotto il silenzio, portando con sé la violenza. Due figure veloci, avvolte nell’anonimato di caschi integrali, sono passate in un lampo, lasciando dietro di sé solo il panico e il dolore. Un uomo di 44 anni è crollato a terra, raggiunto da un colpo mirato alle gambe. Gli aggressori, mossi da un’ agghiacciante rapidità, erano già svaniti nel buio della notte, lasciando i presenti atterriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
