Italia Si stacca un pezzo di tornio colpito a morte mentre lavora | trovato così Atroce

Un’altra vittima sul luogo di lavoro riporta drammaticamente l’attenzione sulla questione della sicurezza nelle fabbriche italiane. Un giovane lavoratore ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, mentre svolgeva il proprio turno all’interno di un’azienda metalmeccanica. La tragedia ha lasciato attoniti i colleghi e la comunità, che ora chiedono risposte e giustizia. Il tema delle morti bianche continua a essere una ferita aperta nel mondo del lavoro. Le sigle sindacali e le istituzioni ribadiscono da tempo l’urgenza di maggiori controlli e investimenti nella prevenzione, ma gli incidenti continuano a verificarsi con una frequenza allarmante, spesso all’interno di piccole realtà produttive dove la sicurezza sembra ancora un lusso e non una priorità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia stacca pezzo tornioOperaio 29enne muore colpito da un tornio nel Bolognese - Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Scrive ansa.it

