italia nello sport mondiale tra calcio tennis e motori

Questo 2025 si è rivelato teatro di un ciclo positivo per tutto lo sport nazionale, iniziato in realtà già nell'estate 2024 con le olimpiadi di Parigi, in cui l'Italia ha vinto 40 medaglie, con 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi. Galvanizzata da questi importanti risultati e con un anno entusiasmante alle spalle, la stagione agonistica entra nella fase calda. Tra campionati nazionali già nel vivo, grandi eventi internazionali in Italia e protagonisti azzurri che accendono i palazzetti e gli autodromi, la mappa delle prossime settimane è fitta. E tra sogni di vittoria e scommesse sportive, i tifosi italiani hanno davvero tantissimi campioni da seguire e supportare.

