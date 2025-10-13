Un boato improvviso ha interrotto la calma della mattinata nella Capitale, facendo sobbalzare residenti e passanti. Una densa colonna di fumo si è innalzata nel cielo cittadino, visibile anche da diversi chilometri di distanza, generando momenti di forte apprensione. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza, mentre le autorità hanno immediatamente disposto l’intervento dei soccorsi per verificare la natura dell’incidente e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha causato panico soprattutto tra le famiglie e i bambini presenti nelle vicinanze. Alcune scuole della zona hanno momentaneamente sospeso le attività didattiche per precauzione, in attesa di accertamenti da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia. Maxi esplosione in città: fiamme visibili per km. La situazione