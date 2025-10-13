Italia Maxi esplosione in città | fiamme visibili per km La situazione
Un boato improvviso ha interrotto la calma della mattinata nella Capitale, facendo sobbalzare residenti e passanti. Una densa colonna di fumo si è innalzata nel cielo cittadino, visibile anche da diversi chilometri di distanza, generando momenti di forte apprensione. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza, mentre le autorità hanno immediatamente disposto l’intervento dei soccorsi per verificare la natura dell’incidente e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha causato panico soprattutto tra le famiglie e i bambini presenti nelle vicinanze. Alcune scuole della zona hanno momentaneamente sospeso le attività didattiche per precauzione, in attesa di accertamenti da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - esplosione
Il lusso circolare: l’esplosione del mercato del resale in Italia
Si avvicina al barbecue, poi l’esplosione fortissima: tragedia in Italia, com’è potuto succedere
Esplosione in centro in Italia, paura tra turisti e residenti: cosa succede, le immagini
Fisdir Federazione. . Primo giorno di gare | Brisbane 2025 Un’esplosione di emozioni sotto il cielo di Brisbane. Il primo giorno dei Mondiali Virtus di Atletica Leggera si apre nel segno dell’Italia, con il cuore, la forza e il sorriso dei nostri atleti. Elisa Zendri Vai su Facebook