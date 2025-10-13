Italia-Israele Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ospita Israele al Bluenergy Stadium di Udine nella gara che può sancire almeno il secondo posto nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e quindi la certezza di giocare lo spareggio. Gli Azzurri hanno vinto tutte le ultime quattro partite del raggruppamento e cercano il quinto successo consecutivo, anche per continuare l’ottimo inizio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

italia israele qualificazioni mondiali europa 14 10 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Italia-Israele (Qualificazioni Mondiali Europa, 14-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

italia israele qualificazioni mondialiGattuso vuole un’Italia offensiva, ancora due punte contro Israele: Nazionale all’attacco, le opzioni tattiche e i sostituti di Kean e Bastoni - Il CT azzurro sceglie ancora l’attacco a due: niente gara difensiva, diverse soluzioni tattiche in vista del match di Udine. Come scrive goal.com

italia israele qualificazioni mondialiQualificazioni Mondiali: l’Italia si prepara alla sfida contro Israele - Qualificazioni Mondiali 2026, l’Italia si prepara alla sfida decisiva contro Israele: terapie per Moise Kean. Segnala corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Qualificazioni Mondiali