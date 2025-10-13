Italia Israele Pio Esposito sogna il secondo gol in Nazionale Le quote dei bookmakers
Inter News 24 Italia Israele: Pio Esposito chiamato in causa per la gara di Udine. I bookies continuano a preferire Retegui. Dopo la convincente vittoria in Estonia, la Nazionale italiana si prepara a scendere in campo martedì sera a Udine contro Israele. Il match, valido per le qualificazioni al Mondiale, rappresenta una tappa fondamentale per gli uomini di Rino Gattuso, che puntano a consolidare il secondo posto nel Gruppo I, posizione che garantirebbe l’accesso ai playoff per la qualificazione. La sfida è delicata e molto significativa, con l’Italia che è ampiamente favorita dalle quote dei bookmaker, fissate a 1,18 per la vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com
Gattuso ha ringraziato Spalletti per i complimenti, poi ha alluso alla possibilità di tenere in panchina Esposito in Italia
Israele, Gennaro Gattuso ha parlato del momento degli azzurri, della qualificazione ai playoff ormai a un passo e della sfida contro la squadra di Ben Shimon.