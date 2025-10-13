italia israele pio esposito sogna il secondo gol in nazionale le quote dei bookmakers

Inter News 24 Italia Israele: Pio Esposito chiamato in causa per la gara di Udine. I bookies continuano a preferire Retegui. Dopo la convincente vittoria in Estonia, la Nazionale italiana si prepara a scendere in campo martedì sera a Udine contro Israele. Il match, valido per le qualificazioni al Mondiale, rappresenta una tappa fondamentale per gli uomini di Rino Gattuso, che puntano a consolidare il secondo posto nel Gruppo I, posizione che garantirebbe l’accesso ai playoff per la qualificazione. La sfida è delicata e molto significativa, con l’Italia che è ampiamente favorita dalle quote dei bookmaker, fissate a 1,18 per la vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

