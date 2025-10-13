Italia-Israele Mancini | Vogliamo tantissimo il Mondiale questa maglia ti da motivazioni e responsabilità

Sololaroma.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di vigilia per l’ Italia, che si appresta ad affrontare Israele al Bluenergy Stadium di Udine. A presentare il match ci ha pensato Gianluca Mancini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo fare una partita importante contro una squadra fastidiosa. All’andata abbiamo visto le loro qualità e i loro punti deboli. Vogliamo tantissimo il Mondiale. La cosa più importante è pensare a noi e a quello che abbiamo fatto con il mister. C’è un bellissimo gruppo e questo penso sia la cosa più importante per creare grandi percorsi. Pensiamo partita dopo partita a cominciare da domani”. Riguardo invece il modulo con l’utilizzo della difesa a tre oppure a quattro: “Il mister farà le sue scelte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

