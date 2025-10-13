Italia-Israele la minaccia di centri sociali e filo-islamici | cosa può accadere

L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele "non cambia niente per noi, la manifestazione di domani si basa su una serie di rivendicazioni che ad oggi non si sono realizzate: la sospensione della partita, l'esclusione di Israele dalla Uefa, la fine della complicità, sia della Figc che più in generale delle istituzioni locali e nazionali, nei confronti di Israele". Così a LaPresse il Comitato per la Palestina - Udine in vista del corteo di protesta in programma domani nella città friulana, che ospiterà la partita tra Italia e Israele valida per la qualificazione al Mondiale di calcio 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia-Israele, la minaccia di centri sociali e filo-islamici: cosa può accadere

