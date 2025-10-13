Italia-Israele la minaccia di centri sociali e filo-islamici | cosa può accadere

Liberoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele "non cambia niente per noi, la manifestazione di domani si basa su una serie di rivendicazioni che ad oggi non si sono realizzate: la sospensione della partita, l'esclusione di Israele dalla Uefa, la fine della complicità, sia della Figc che più in generale delle istituzioni locali e nazionali, nei confronti di Israele". Così a LaPresse il Comitato per la Palestina - Udine in vista del corteo di protesta in programma domani nella città friulana, che ospiterà la partita tra Italia e Israele valida per la qualificazione al Mondiale di calcio 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

italia israele la minaccia di centri sociali e filo islamici cosa pu242 accadere

© Liberoquotidiano.it - Italia-Israele, la minaccia di centri sociali e filo-islamici: cosa può accadere

Argomenti simili trattati di recente

italia israele minaccia centriItalia-Israele, allo stadio attesi più manifestanti che tifosi - Nonostante la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, 300 sigle scendono in piazza contro la squadra di Israele. Secondo huffingtonpost.it

italia israele minaccia centriCorteo di protesta al centro tecnico della Figc: "Non giocate Italia-Israele". Cosa è accaduto - Durante l’evento, i manifestanti hanno manifestato il loro disappunto riguardo alla partita tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai mondi ... Da eurosport.it

italia israele minaccia centriItalia-Israele, dove vederla (in tv e in streaming): orario e probabili formazioni. I dubbi su Kean e il corteo di Udine - Prosegue la marcia dell'Italia nella qualificazione ai Mondiali, che sembra sempre più difficile da raggiungere senza passare per i play off. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Minaccia Centri