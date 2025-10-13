Italia-Israele Kean out | non ha pienamente recuperato dall' infortunio alla caviglia

Udine, 13 ottobre 2025 - Gennaro Gattuso perde per il match con Israele il miglior bomber della sua gestione. Moise Kean, sempre a segno nelle ultime tre partite disputate con indosso la casacca della Nazionale (quattro gol in totale), dovrà infatti saltare la partita in programma domani sera (martedì 14 ottobre, calcio d'avvio alle 20:45 con diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friuli’ di Udine. L'attaccante della Fiorentina lascerà in queste ore il ritiro azzurro, a causa dell'infortunio alla caviglia destra rimediato dopo 15 minuti dall'inizio della sfida a Tallinn contro l' Estonia, nella quale l'ex Juventus è andato a bersaglio una volta trascorsi appena quattro giri di lancette, spianando la strada per la vittoria dei suoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

