Il bomber della Fiorentina e della selezione azzurra fuori causa, ha lasciato il raduno di Coverciano ed è tornato a casa: ecco come sta Pochi minuti gli erano bastati, sabato sera, contro l’Estonia, per indirizzare la partita con un gran gol di destro all’angolino. Altrettanto pochi minuti, purtroppo, per uscire dal campo per infortunio. Il problema alla caviglia mette fuori causa Moise Kean, l’Italia non lo avrà a disposizione domani sera contro Israele. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Per il giocatore della Fiorentina, una fastidiosa distorsione dalla quale non ha recuperato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Italia-Israele, Kean è out: le sue condizioni e i tempi di recupero