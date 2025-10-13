Italia Israele Gattuso tentato da Pio Esposito da titolare | le probabili scelte

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Italia Israele, le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita sulla panchina dell’Italia con i calciatori dell’Inter. I dettagli. Sotto la guida di Gennaro Gattuso, l’ Italia sembra aver ritrovato il ritmo e soprattutto i gol dei suoi attaccanti. Dopo un periodo in cui la mancanza di bomber aveva costretto Roberto Mancini a soluzioni disperate, come il richiamo di Mario Balotelli e la continua alternanza tra Andrea Belotti e Immobile, la nuova gestione azzurra sembra invece contare su un reparto offensivo finalmente prolifico. In tre partite, 10 dei 13 gol segnati dalla Nazionale portano la firma delle punte: quattro di Moise Kean, tre di Retegui, uno di Pio Esposito e due di Giovanni Raspadori, numeri che indicano come la soluzione ai problemi offensivi sia finalmente arrivata. 🔗 Leggi su Internews24.com

italia israele gattuso tentato da pio esposito da titolare le probabili scelte

© Internews24.com - Italia Israele, Gattuso tentato da Pio Esposito da titolare: le probabili scelte

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

italia israele gattuso tentatoQualificazioni Mondiali, Italia-Israele: Gattuso a caccia del successo per blindare i playoff - Martedì 14 ottobre, al Bluenergy Stadium di Udine, l' Italia di Gennaro Gattuso ospita Israele in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Da corrieredellosport.it

italia israele gattuso tentatoProbabili formazioni Italia-Israele, le scelte di Gattuso: per Pio Esposito chance da titolare - Israele, partita decisiva a Udine: gli azzurri di Gattuso cercano la vittoria per blindare i playoff Mondiali, out Bastoni e in dubbio Kean ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Gattuso Tentato