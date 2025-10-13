Italia Israele Gattuso tentato da Pio Esposito da titolare | le probabili scelte
Inter News 24 Italia Israele, le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita sulla panchina dell’Italia con i calciatori dell’Inter. I dettagli. Sotto la guida di Gennaro Gattuso, l’ Italia sembra aver ritrovato il ritmo e soprattutto i gol dei suoi attaccanti. Dopo un periodo in cui la mancanza di bomber aveva costretto Roberto Mancini a soluzioni disperate, come il richiamo di Mario Balotelli e la continua alternanza tra Andrea Belotti e Immobile, la nuova gestione azzurra sembra invece contare su un reparto offensivo finalmente prolifico. In tre partite, 10 dei 13 gol segnati dalla Nazionale portano la firma delle punte: quattro di Moise Kean, tre di Retegui, uno di Pio Esposito e due di Giovanni Raspadori, numeri che indicano come la soluzione ai problemi offensivi sia finalmente arrivata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: Gattuso a caccia del successo per blindare i playoff - Martedì 14 ottobre, al Bluenergy Stadium di Udine, l' Italia di Gennaro Gattuso ospita Israele in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Probabili formazioni Italia-Israele, le scelte di Gattuso: per Pio Esposito chance da titolare - Israele, partita decisiva a Udine: gli azzurri di Gattuso cercano la vittoria per blindare i playoff Mondiali, out Bastoni e in dubbio Kean