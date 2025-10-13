Italia-Israele Gattuso | Quelle della tregua a Gaza sono immagini bellissime Rispetto chi sarà fuori a protestare

“Sono immagini bellissime, ne abbiamo parlato tra noi. Siamo contentissimi”. Così Gennaro Gattuso – commissario tecnico della nazionale italiana di calcio – in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma tra Usa, Canada e Messico. Delicata sul piano sportivo (in caso di vittoria sarebbero playoff quasi aritmeticamente), ma soprattutto su quanto accadrà extra campo, con una manifestazione pro-Palestina prevista alle 17:30 di domani, 14 ottobre, a Udine. “Ringraziamo i 10-11mila che saranno sugli spalti, ma rispetto anche chi sta fuori a protestare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele, Gattuso: “Quelle della tregua a Gaza sono immagini bellissime. Rispetto chi sarà fuori a protestare”

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Libero: «Domani sera a Udine si gioca Italia-Israele: violenti filoislamici e centri sociali preparano il loro campo di battaglia». Mentre si lavora per la pace e si ottengono risultati concreti, c’è chi vuole solo fomentare odio e… https://facebook.com/5031502511 - X Vai su X

2026 ITALIA ISRAELE Domani, martedì 14 ottobre, Udine #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro ITA Airways - facebook.com Vai su Facebook

Gattuso prima di Italia-Israele: “Rispettiamo chi resterà fuori dallo stadio per protestare” - Rino Gattuso ha presentato in conferenza stampa la partita che l'Italia giocherà contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, e ha ... Secondo fanpage.it

Italia-Israele, le parole di Gattuso alla vigilia: “Felici che ci sia una tregua a Gaza, speriamo di riabbracciare presto i nostri tifosi” - Alla vigilia del match tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni al prossimo campionato del mondo, il Commissario Tecnico della nazionale italiana di calcio, Gennaro Gattuso, è intervenuto ne ... Si legge su gonfialarete.com